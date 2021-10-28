İşte Alperen Duymaz'ın partneri
Son Yaz'la adını iyice parlatan genç ve yetenekli oyuncu Alperen Duymaz, dizinin final kararının ardından yeni projesini belirlenmişti. Erkek Severse isimli yeni bir dijital dizi için anlaşma yapan Alperen Duymaz'ın başroldeki kadın partneri belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film'in Erkek Severse dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu. Gold Film'in Beın CONNECT için çekeceği "Erkek Severse" adlı dizinin hazırlıkları sürüyor. Ömür Atay'ın yöneteceği diziyi Aslı Zengin yazıyor. Dizide Alperen Duymaz bir online alışveriş sitesinin sahibi olan Kenan'a hayat verecek. "Erkek Severse" dizisinin kadın başrol karakteri Zeynep'e kimin hayat vereceği ise merak konusu olmuştu. Rolün sahibi belli oldu. "Erkek Severse"de Alperen Duymaz'ın partneri Büşra Develi oldu. Güzel oyuncu dizide eşinden boşanmış, 2 çocuğuyla ayakta kalma savaşı veren bir kadını oynayacak.
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