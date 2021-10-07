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İhanet eski fotoğraflar yeni! Yeni kareler ortaya çıktı

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İhanet eski fotoğraflar yeni! Yeni kareler ortaya çıktı

Burak Sergen'i aldatan eşi Nihan Ünsal'ı, Günaydın suçüstü yakaladı. Ünsal, 1 Ekim Cuma ve 2 Ekim Cumartesi akşamları çekilen ihanet görüntüleri için "O fotoğraflar eski" yalanıyla kendini savunmaya kalktı. Ancak Nihan Ünsal'ın, eşi Burak Sergen hastanede koronavirüsle savaşırken bile İzmirli aşkıyla buluştuğu ortaya çıktı.

EVREN, ANKARA (Snob Magazin) -

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Günaydın'ın dün manşete taşıdığı İhanet Kareleri başlıklı haber, magazin dünyasına bomba gibi düştü! Oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı uzun süredir konuşuluyor ama ispatlanamıyordu.

Günaydın, Ünsal'ı takibe aldı ve haftalar süren kovalamacanın sonunda genç kadını sevgilisi Özer Kocer'le birlikte görüntüledi. İkili, ilk 1 Ekim Cuma akşamı İstanbul Havalimanı'nda buluştu. Nihan Ünsal'ı İzmir dönüşü, sevgilisi Kocer karşıladı. İkili, Kocer'e ait 35 plakalı araçla havalimanından ayrıldı.

Çift ertesi gün Aqua Florya AVM'ye gitti. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup geç saatlere kadar oturan iki sevgili, ardından AVM'den el ele ayrıldı. Bu arada Günaydın ikilinin yasak aşkına dair başka detaylara da ulaştı. Nihan Ünsal'ın İzmirli iş insanı Özer Kocer ile tanışıklığının eskiye dayandığı öğrenildi.

Fuar organizasyonu yapan ve sık sık İstanbul'a gelip giden iş insanıyla Ünsal'ın uzun süredir birlikte olduğu, hatta Burak Sergen hastanede koronavirüs tedavisi görürken de ikilinin sık sık buluştukları iddia ediliyor.

İhanet eski fotoğraflar yeni! Yeni kareler ortaya çıktı

İhanet eski fotoğraflar yeni! Yeni kareler ortaya çıktı

İhanet eski fotoğraflar yeni! Yeni kareler ortaya çıktı

İhanet eski fotoğraflar yeni! Yeni kareler ortaya çıktı

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