Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yolları ayrılıyor! İşte nedeni...

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, ABD'deki ailesini ziyaret etme hazırlığı yaparken İspanya'da düzenlenecek moda şovundan davet gelince Kanarya Adaları'na gitme kararı aldı.

KEREM BÜRSİN'İ DAVET ETTİLER

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine Türk aktör Kerem Bürsin katılacak. Gran Canaria adasının uluslararası imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleri ??arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek.

Etkinliğe davet edilen Bürsin, ABD planını başka zamana erteledi.

Hande Erçel'in kısa süreliğine de olsa sevgilisinden ayrı kalacağı öğrenildi.

NAZARDAN ÇOK KORKUYORLAR

Uzun süredir aşk yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in en büyük korkusu belli oldu.

Çift, nazardan çok korkuyor. İkili, nazar boncuklu bilekliklerini bir an olsun bile çıkarmıyor.