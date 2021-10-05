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Gülşen'den o iddiaya flaş cevap

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Gülşen'den o iddiaya flaş cevap

Popçu Gülşen, önceki gün Bebek'te aracıyla seyir halinde görüntülendi. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte Londra'ya taşınacağı iddia edilmişti. Gülşen'den bu iddiaya cevap geldi. İşte detaylar...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyenin bir ay sonra eşiyle birlikte tamamen Londra'ya taşınacağı öne sürüldü.

Gazetecilerin bu yöndeki sorusuna yanıt veren Gülşen, "Basına yansıyan bu haber gerçeği yansıtmıyor" dedi.

45 yaşındaki Gülşen son dönemde sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiriyor.

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Haber: Gülşen'den o iddiaya flaş cevap - Haberler Magazin
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