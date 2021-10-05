Gülşen'den o iddiaya flaş cevap

İSTANBUL (Snob Magazin) - Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Stüdyosunu da kapatan müzisyenin bir ay sonra eşiyle birlikte tamamen Londra'ya taşınacağı öne sürüldü.

Gazetecilerin bu yöndeki sorusuna yanıt veren Gülşen, "Basına yansıyan bu haber gerçeği yansıtmıyor" dedi.

45 yaşındaki Gülşen son dönemde sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiriyor.

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