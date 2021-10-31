Genco Özak kimdir? Benim Hayatım 'Ali' kimdir, kim canlandırıyor? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Yeni başlayan Benim Hayatım dizisi oyuncuları merak ediliyor. Hayatı ve biyografisi merak edilen isimler arasında Genco Özak geliyor. Peki, Genco Özak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Benim Hayatım 'Ali' kimdir, kim canlandırıyor? İşte ayrıntılar...
Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizideki oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Benim Hayatım 'Ali' kimdir, kim canlandırıyor?
Dizideki 'Ali' karakterini Genco Özak canlandırmaktadır.
Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da, Taşra Kabare'ninTemizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.
2021 - Benim Hayatım
2020-2021 - Çukur - Kulkan Erdenet
2020 - Güvercin
2018 - Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)
2017 - Kaybedenler Kulübü 2 ( Sinema Filmi)
2017 - Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)
2016 - Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)
2016 - Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)
2014 - Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)