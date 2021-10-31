Genco Özak kimdir? Benim Hayatım 'Ali' kimdir, kim canlandırıyor? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizideki oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Benim Hayatım 'Ali' kimdir, kim canlandırıyor?

BENİM HAYATIM 'ALİ' KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki 'Ali' karakterini Genco Özak canlandırmaktadır.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim görmüştür ve tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev almış ve sektöre girmiştir. Ekranlarda ise Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat vermesiyle ünlü olmuştur. Televizyonun yanı sıra tiyatroda da, Taşra Kabare'ninTemizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

GENCO ÖZAK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021 - Benim Hayatım

2020-2021 - Çukur - Kulkan Erdenet

2020 - Güvercin

2018 - Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 - Kaybedenler Kulübü 2 ( Sinema Filmi)

2017 - Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 - Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 - Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 - Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

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