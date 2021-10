Ferdi Özbeğen şarkıları ile son dönemin aranan isimlerinden oldu. Ünlü sanatçı özellikle Bir Başkadır dizisinde kullanılan şarkılarla gündeme gelmişti. Popüler yabancı şarkıları seslendirerek farklı bir bakış açısı getirmişti. Peki, Ferdi Özbeğen ne zaman öldü? Ferdi Özbeğen kimdir, kaç yaşındaydı? Ferdi Özbeğen nereli? İşte detaylar haberimizde...

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

Özbeğen, hem annesinin, hem babasının ikinci evliliğinden, 1941 yılında İzmir'de dünyaya geldi.11 yaşındayken ortaokulla birlikte özel müzik eğitimine başladı. 1960 yılında Özel İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul'da İktisat Fakültesi'ni kazandı fakat 1963 yılında babasının vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı ve müziğe yöneldi. 1965 yılında Ferdi Özbeğen Orkestrası ile Hürriyet gazetesinin Altın Mikrofon Yarışmasına katıldı. Orkestrası dağıldı, Özbeğen de Şefik Uyguner'in orkestrasında çalışmaya başladı.

1977 yılında ilk uzunçaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika'yı çıkardı. 1978 yılında Orhan Gencebay'ın plak şirketi Kervan Plak'a geçerek Ferdi Özbeğen'le Sohbet, 1979 yılında Teşekkürler ve 1980 yılında da Mutluluklar albümlerini sundu. Sohbet albümüyle Altın Plak Ödülünü kazanan Özbeğen, Mutluluklar albümüyle de Platin Plak ve Altın Piyano Ödüllerini kazandı. Kervan Plak'ın ilk plağı olan Nice Yıllara albümünü çıkardı. Bunu 1981 yılında Yaşadıkça, 1982 yılında Bir Sır Gibi ve 1983 yılında Seviyorum Delicesine albümleri izledi. Bu albümlerde Özbeğen, Ülkü Aker'in aranjmanlarından oluşan Rahbani Brothers şarkılarını, dönemin sevilen veya klasikleşmiş parçalarını ve de daha önceden söylenmiş ve unutulmuş şarkıları yeniden düzenleyerek seslendirdi; "Eskimeyen Dost", "Seni Terkedeceğim", "Yok Yok Yalan Deme", "Kandil" gibi.

Ferdi Özbeğen, 1984 yılında bugün bile aynı kaliteye ulaşılamamış bir tarafı alaturka, bir tarafı pop şarkılarından oluşan Piyanist albümünü çıkardı. Alaturka balatları "Gurbette Sevgilim", "Bir Gülü Sevdim", "Bir Sevgi İstiyorum" gibi parçalardan oluşurken pop balatları Ülkü Aker aranjmanlarından oluşan "Elega-Her Gece", "La Boheme-Giden Sensin", "Cenizas-Özlenen Sevgiliye" gibi aşk şarkılarından oluşuyordu. Özbeğen, 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Sizin Seçtiklerinizle albümü kendisinin yorumuyla o zamanın yapılmış ilk best of albümüdür. Bu albümü 1985'te çıkardığı bir tarafı alaturka diğer tarafı da pop-rock temaları içeren Belki Bir Gün ve 1986'da çıkardığı Sana İhtiyacım Var albümü izledi; bu albümde Orson Welles'in "I Know What Is To Be Young" ve Lionel Richie'nin "Hello" şarkılarının Türkçe uyarlamalarını seslendirdi. 1986 yılının sonlarına doğru çıkardığı Sevdiğiniz Şarkılar albümü Türkiye'de çıkarılan ilk krom kasettir ve dönemin şartlarına göre masraflıdır.

Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonu ile 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde gene alaturka ve taverna tarzı şarkılar söyledi.

FERDİ ÖZBEĞEN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Sanatçı, 2001 yılında yakalandığı prostat kanserine 2013 Ocak ayında yenik düşerek tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yaşamını yitirdi. 30 Ocak tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin sonrasında Özbeğen'in cenazesi Levent Camii'ne getirildi, burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından da Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FERDİ ÖZBEĞEN ŞARKILARI

Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika (1977)

Ferdi Özbeğen'le Sohbet (1978)

Teşekkürler (1979)

Mutluluklar (1980)

Nice Yıllara (1980)

Yaşadıkça (1981)

Bir Sır Gibi (1982)

Yirminci Sanat Yılı Şan Konseri (1983)

Seviyorum Delicesine (1983)

Piyanist (1984)

Sizin Seçtiklerinizle (1984)

Belki Bir Gün (1985)

Sana İhtiyacım Var (1986)

Sevdiğiniz Şarkılar (1986)

Başka Başka Bambaşka (1987)

Senden Sonra (1988)

Yaktı Geçti (1989)

Kara Sevda (1990)

Şarkılarım (1991)

Davacı Değilim (1992)

Bir Başkadır Ferdi Özbeğen (1993)

İşte Geldim (1996)

Kandil (1998)

Ayrılmayalım (2001)

Can Suyum (2006)

Nerelerdeydiniz (2009)

