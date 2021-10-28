Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu biyografisi! - Haberler
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Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu biyografisi!

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Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu biyografisi!

Ezgi Eyüboğlu, TRT1'in Teşkilat dizisinde Ceren rolü ile adından söz ettirmekte. Peki, Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu oynadığı diziler neler? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Peki, Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu oynadığı diziler neler? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

EZGİ EYÜBOĞLU DİZİLERİ

2007 Senin Uğruna

2008 Arka Sokaklar

2011 Kalbim Seni Seçti -Derin

2011 Muhteşem Yüzyıl -Aybige

2012 Sudan Bıkmış Balıklar -Zeynep

2013-2014 İntikam -Cemre Arsoy

2014 Yasak Asude -(Nazım Bey'in Kızı)

2014 Ulan İstanbul -Ada Akça

2015 Adı Mutluluk -Kumsal Güçlü

2017 Payitaht Abdulhamit -Melike

2019 Bir Aile Hikayesi

2020 Teşkilat

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