Evlat acısı yaşamıştı... Aylar sonra ortaya çıktı
Oğlu Sadık Bigat'ı (47) kaybettikten sonra herhangi bir projeyi kabul etmeyip yas tutan oyuncu Hümeyra, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İşte Hümeyra'nın açıklamaları...
Kalp krizi sonucu oğlunu kaybeden Hümeyra, "Ne kadar iyi olabilirim ki?" dedi.
"BİN YAŞIMA GELDİM"
Alışverişe çıkan ve bir hayli keyifsiz olduğu görülen Hümeyra kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Bin yaşıma geldim artık beni çekmeyin" diyerek çıkıştı.
Soruları yanıtsız bırakıp alışverişine devam eden ünlü isim ardından keyifsiz bir şekilde evinin yolunu tuttu.
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