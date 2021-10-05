Evlat acısı yaşamıştı... Aylar sonra ortaya çıktı

Kalp krizi sonucu oğlunu kaybeden Hümeyra, "Ne kadar iyi olabilirim ki?" dedi.

"BİN YAŞIMA GELDİM"

Alışverişe çıkan ve bir hayli keyifsiz olduğu görülen Hümeyra kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Bin yaşıma geldim artık beni çekmeyin" diyerek çıkıştı.

Soruları yanıtsız bırakıp alışverişine devam eden ünlü isim ardından keyifsiz bir şekilde evinin yolunu tuttu.

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