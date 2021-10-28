Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı dizi günü mü değişti? Elkızı yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi Cumartesi mi?
Fox TV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Elkızı bugün ekranlara gelecek. Normalde yeni bölümü Cumartesi yayınlanan dizinin günü mü değişti merak edildi. Vatandaşlar Elkızı dizisi için Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Elkızı özetsiz mi yayınlanacak? Elkızı yeni bölümü ne zaman? gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, Elkızı dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Elkızı son bölümde neler oldu, konusu ne? İşte hakkında bilgiler...
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi? Cumartesi mi? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...
Elkızı dizisi her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Elkızı dizisi yeni bölümleri Cumartesi günleri yayınlanıyor.
Ek olarak Elkızı bugün yani Perşembe günü son bölümü ile tekrardan ekranlara gelecek.
Hayır dizi Cumartesi günleri yayınlanıyor. Fakat bugün yani 28 Ekim Perşembe günü Fox TV'de Elkızı son bölümü tekrarı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü Cumartesi ekranlara gelecektir.
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Konakta çıkan yangının soruşturması sürerken Ezo, içindeki vicdan mahkemesinde kendisini aklayamıyordur. Resul'ün değil, annesinin kızıdır o ve yaptıklarının bedelini ödemeye hazırdır. Babaannesi Cavidan onu da kaybetmemek için çırpınırken Harun ve Nermin işe koyulup Ezo'yu kendi taraflarına çekmeye başlarlar.
Ali, tüm bu olup bitenlerden çok rahatsızdır ve Ezo'ya olan aşkının aslında ne kadar büyük olduğunu kendisi de ilk defa fark eder. Artık savaşacağı birisi vardır Ali'nin. Harun!
Herkes kendi planı doğrultusunda yol alırken, son sözü söyleyecek tek kişi Ezo'dur. Ya suçunu itiraf edecek ya da kendini affedip bugüne kadar ona zindan ettikleri hayatı ilk defa yaşamaya başlayacaktır.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı
Toprak Sağlam : Nermin
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher
Sinan Arslan : Bekir
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı
Mesut Kaytan : Adem
Beyza Dolu : Neşe
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma