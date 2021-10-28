Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı dizi günü mü değişti? Elkızı yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi Cumartesi mi?

Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Perşembe mi? Cumartesi mi? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elkızı dizisi her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

ELKIZI HANGİ GÜN? PERŞEMBE Mİ CUMARTESİ Mİ?

Elkızı dizisi yeni bölümleri Cumartesi günleri yayınlanıyor.

Ek olarak Elkızı bugün yani Perşembe günü son bölümü ile tekrardan ekranlara gelecek.

ELKIZI DİZİSİNİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Hayır dizi Cumartesi günleri yayınlanıyor. Fakat bugün yani 28 Ekim Perşembe günü Fox TV'de Elkızı son bölümü tekrarı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü Cumartesi ekranlara gelecektir.

ELKIZI KONUSU NEDİR?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konakta çıkan yangının soruşturması sürerken Ezo, içindeki vicdan mahkemesinde kendisini aklayamıyordur. Resul'ün değil, annesinin kızıdır o ve yaptıklarının bedelini ödemeye hazırdır. Babaannesi Cavidan onu da kaybetmemek için çırpınırken Harun ve Nermin işe koyulup Ezo'yu kendi taraflarına çekmeye başlarlar.

Ali, tüm bu olup bitenlerden çok rahatsızdır ve Ezo'ya olan aşkının aslında ne kadar büyük olduğunu kendisi de ilk defa fark eder. Artık savaşacağı birisi vardır Ali'nin. Harun!

Herkes kendi planı doğrultusunda yol alırken, son sözü söyleyecek tek kişi Ezo'dur. Ya suçunu itiraf edecek ya da kendini affedip bugüne kadar ona zindan ettikleri hayatı ilk defa yaşamaya başlayacaktır.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Toprak Sağlam : Nermin

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher

Sinan Arslan : Bekir

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı

Mesut Kaytan : Adem

Beyza Dolu : Neşe

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma

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