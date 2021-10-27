eGo - Prenses şarkı sözleri! eGo - Prenses dinle! Prenses şarkı sözü! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

eGo - Prenses şarkı sözleri! eGo - Prenses dinle! Prenses şarkı sözü!

Haberler.com - Haberler | Gündem
eGo - Prenses şarkı sözleri! eGo - Prenses dinle! Prenses şarkı sözü!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan eGo'nun kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Prenses şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, eGo - Prenses şarkı sözleri! CeGo - Prenses dinle! Prenses şarkı sözü! İşte detaylar...

eGo - Prenses şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Prenses şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, eGo'nun Prenses şarkısının sözleri...

Gördüğüm anda dedim, Tanrım!

Nasıl güzel bir şey bu? Kalbimdeki yangın,

Sönmez hiç bir zaman senin derdinden yandım.

Unuttum ki o dert nedir bilmez.

***

Güldüğü anda açar çiçekler ruhumun bahçesinde.

En sonunda bulduğum huzurun tadı kaldı kursağımda,

Yoktu hiç kusurum.

Unuttum ki o dert nedir bilmez.

***

Kaybolurum gelirsem peşinden dedikçe,

Yollarında gezinmişim sarhoş.

Savrulurum rüzgarınla gücüm bittiğinde,

Kollarında uyanmışım birden.

***

Seninle geçirdiğim günlerin peşinde

Harcarım bir ömür yapardın olsam yerinde

Sormadın kaç zaman geçti nasıl gider böyle

Saklarım kalbimde çünkü vurdun kalbimden

***

Sen gülünce biter tüm savaşmam

Zamanım yavaşlar her halin bir başka of

Aşık oldum galiba yavaştan

O bi prenses prenses prenses bi prenses

***

Gitme hep benimle kal

Ne gelip geçmiş hiç düşünme et benimle dans

Bırak bütün hissettiğin o anında kalsın

Mumlarımız yansın ışıklar kapansın

***

Güzel günlerimiz var

Çünkü en güzel yağmur seninle yürürken yağar

En güzel ay her zaman penceremizden yansır

Bütün gecemiz yansın yıldızlarımız kaysın

***

Beni götürdüğün yer neresi hiç umrum da değil ne olmuş

Yüzümün güldüğü yer baktığın yer olmuş

Açtığımız bütün sayfalar sararıp solmuş

Bir varmış bir yokmuş hikayemiz hep son bulmuş

  • Yapım: Fifth Floor Records @fifthfloorrecords
  • Stüdyo: Fifth Floor Records @fifthfloorrecords
  • Söz & Müzik: Egemen Karlı @egomusicofficial
  • Düzenleme: Seçkin Özer @sseckinozer
  • Prodüktör : Seçkin Özer @sseckinozer
  • Mix & Mastering: Seçkin Özer @sseckinozer
  • Elektrik Gitarlar: Tolga Akyıldız @tolgaakyildiz
  • Genel Koordinatör: Mesut Uyanık @mesutuyanik
  • P&R: Gizem Altınkaya @gizemaltinkaya
  • Klip Yönetmeni: Vasso @vassoga

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title