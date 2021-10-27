eGo - Prenses şarkı sözleri! eGo - Prenses dinle! Prenses şarkı sözü!

eGo - Prenses şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Prenses şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, eGo'nun Prenses şarkısının sözleri...

eGo - PRENSES SÖZLERİ

Gördüğüm anda dedim, Tanrım!

Nasıl güzel bir şey bu? Kalbimdeki yangın,

Sönmez hiç bir zaman senin derdinden yandım.

Unuttum ki o dert nedir bilmez.

***

Güldüğü anda açar çiçekler ruhumun bahçesinde.

En sonunda bulduğum huzurun tadı kaldı kursağımda,

Yoktu hiç kusurum.

Unuttum ki o dert nedir bilmez.

***

Kaybolurum gelirsem peşinden dedikçe,

Yollarında gezinmişim sarhoş.

Savrulurum rüzgarınla gücüm bittiğinde,

Kollarında uyanmışım birden.

***

Seninle geçirdiğim günlerin peşinde

Harcarım bir ömür yapardın olsam yerinde

Sormadın kaç zaman geçti nasıl gider böyle

Saklarım kalbimde çünkü vurdun kalbimden

***

Sen gülünce biter tüm savaşmam

Zamanım yavaşlar her halin bir başka of

Aşık oldum galiba yavaştan

O bi prenses prenses prenses bi prenses

***

Gitme hep benimle kal

Ne gelip geçmiş hiç düşünme et benimle dans

Bırak bütün hissettiğin o anında kalsın

Mumlarımız yansın ışıklar kapansın

***

Güzel günlerimiz var

Çünkü en güzel yağmur seninle yürürken yağar

En güzel ay her zaman penceremizden yansır

Bütün gecemiz yansın yıldızlarımız kaysın

***

Beni götürdüğün yer neresi hiç umrum da değil ne olmuş

Yüzümün güldüğü yer baktığın yer olmuş

Açtığımız bütün sayfalar sararıp solmuş

Bir varmış bir yokmuş hikayemiz hep son bulmuş

eGo - PRENSES ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!



Yapım: Fifth Floor Records @fifthfloorrecords

Stüdyo: Fifth Floor Records @fifthfloorrecords

Söz & Müzik: Egemen Karlı @egomusicofficial

Düzenleme: Seçkin Özer @sseckinozer

Prodüktör : Seçkin Özer @sseckinozer

Mix & Mastering: Seçkin Özer @sseckinozer

Elektrik Gitarlar: Tolga Akyıldız @tolgaakyildiz

Genel Koordinatör: Mesut Uyanık @mesutuyanik

P&R: Gizem Altınkaya @gizemaltinkaya

Klip Yönetmeni: Vasso @vassoga

eGo - PRENSES DİNLE!

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