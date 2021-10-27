eGo - Prenses şarkı sözleri! eGo - Prenses dinle! Prenses şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan eGo'nun kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Prenses şarkısının sözleri büyük ilgi topladı. Peki, eGo - Prenses şarkı sözleri! CeGo - Prenses dinle! Prenses şarkı sözü! İşte detaylar...
eGo - Prenses şarkı sözleri, gündemin merak edilen konuları arasında yerini aldı. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Prenses şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, eGo'nun Prenses şarkısının sözleri...
Gördüğüm anda dedim, Tanrım!
Nasıl güzel bir şey bu? Kalbimdeki yangın,
Sönmez hiç bir zaman senin derdinden yandım.
Unuttum ki o dert nedir bilmez.
***
Güldüğü anda açar çiçekler ruhumun bahçesinde.
En sonunda bulduğum huzurun tadı kaldı kursağımda,
Yoktu hiç kusurum.
Unuttum ki o dert nedir bilmez.
***
Kaybolurum gelirsem peşinden dedikçe,
Yollarında gezinmişim sarhoş.
Savrulurum rüzgarınla gücüm bittiğinde,
Kollarında uyanmışım birden.
***
Seninle geçirdiğim günlerin peşinde
Harcarım bir ömür yapardın olsam yerinde
Sormadın kaç zaman geçti nasıl gider böyle
Saklarım kalbimde çünkü vurdun kalbimden
***
Sen gülünce biter tüm savaşmam
Zamanım yavaşlar her halin bir başka of
Aşık oldum galiba yavaştan
O bi prenses prenses prenses bi prenses
***
Gitme hep benimle kal
Ne gelip geçmiş hiç düşünme et benimle dans
Bırak bütün hissettiğin o anında kalsın
Mumlarımız yansın ışıklar kapansın
***
Güzel günlerimiz var
Çünkü en güzel yağmur seninle yürürken yağar
En güzel ay her zaman penceremizden yansır
Bütün gecemiz yansın yıldızlarımız kaysın
***
Beni götürdüğün yer neresi hiç umrum da değil ne olmuş
Yüzümün güldüğü yer baktığın yer olmuş
Açtığımız bütün sayfalar sararıp solmuş
Bir varmış bir yokmuş hikayemiz hep son bulmuş
- Yapım: Fifth Floor Records @fifthfloorrecords
- Stüdyo: Fifth Floor Records @fifthfloorrecords
- Söz & Müzik: Egemen Karlı @egomusicofficial
- Düzenleme: Seçkin Özer @sseckinozer
- Prodüktör : Seçkin Özer @sseckinozer
- Mix & Mastering: Seçkin Özer @sseckinozer
- Elektrik Gitarlar: Tolga Akyıldız @tolgaakyildiz
- Genel Koordinatör: Mesut Uyanık @mesutuyanik
- P&R: Gizem Altınkaya @gizemaltinkaya
- Klip Yönetmeni: Vasso @vassoga