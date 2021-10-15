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Cemiyette kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan davette birbirine girdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Cemiyette kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan davette birbirine girdi

Aileleri eski ortak olan sosyetenin tanınmış isimleri Fatoş Mildon ve Fatma Doğan'ın karşılaştığı davette tartışma çıktı. Araları iyi olmayan iki isim, birbirinin üzerine yürüyüp ağzına gelen her şeyi söyledi. Mildon ve Doğan'ı araya giren vatandaşlar sakinleştirdi.

Yıllar önce ortak bir şirket kuran ancak bir süre sonra araları açıldığı için yollarını ayıran sosyetik ailelerin kızları birbirine girdi. Bir davette karşılaşan Fatoş Mildon ve Fatma Doğan arasında bir tartışma çıktı.

BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Sabah'ta yer alan habere göre, dolandırıcılık iddiasıyla şirketleri ayıran ailelerin kızları Fatoş Mildon ve Fatma Doğan, bir davette birbirinin üzerine yürüyerek ağza alınmayacak şeyler söyledi. Tartışmanın büyümesiyle araya giren diğer davetliler ikiliyi sakinleştirdi.

"GERÇEKLERİ ANLATSAM İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAK"

Siniri geçmeyen Fatma Doğan, davetten ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Bugün bir kadın bana gelip bir sürü kötü söz söyledi, eşi iflas etmiş, ben bu kadına üzülürüm, cevap vermem. Gerçekleri anlatsam insan içine çıkamayacak. Neyse Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın" dedi. Doğan daha sonra "Eşimin cevabı: Dolandırıcı borcunu ödesin önce" diyerek bir paylaşım daha yaptı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya Fatoş Mildon'un bir cevap verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

Cemiyette kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan davette birbirine girdiFatoş Mildon

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Cemiyette kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan davette birbirine girdi - Haberler Magazin
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