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Çağla Şıkel'in AVM tarzı dikkat çekti

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Çağla Şıkel'in AVM tarzı dikkat çekti

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel (42), önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Şıkel'in AVM tarzı dikkat çekti

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve yaklaşık 2 saat alışveriş merkezinde kalan Şikel kendisi ve oğulları için alışveriş yaptı. 42 yaşındaki ünlü mankenin fit görünümü ve spor stili tüm gözlerin üzerinde toplanmasına neden olurken, Şikel'in mutluluğu ise dikkatlerden kaçmadı.

Çağla Şikel, keyifli bir alışveriş turu sonrası muhabirlere kolay gelsin dedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

Çağla Şıkel'in AVM tarzı dikkat çekti

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