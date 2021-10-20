Çağatay Ulusoy'un Yargı dizisinin başrolünü oynamayı reddettiği ortaya çıktı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi için ilk teklifin Çağatay Ulusoy'a gittiği öğrenildi.

TEK SEZONLUK PROJEYİ REDDETTİ

Bir süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde rol alan ve şimdilerde Yeşilçam dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy'un Yargı'yı tek sezonluk bir iş olduğu için reddettiği ileri sürüldü.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ailesine bağlılığı, soğukkanlılığı ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Ilgaz, kardeşinin bir cinayet şüphelisi olduğunu öğrenmesiyle hayata bağlı olduğu değerleri sorgulamaya başlayacak. Kural tanımaz ve inandıkları uğruna sınırları zorlamaktan çekinmeyen cevval Avukat Ceylin kardeşinin öldürüldüğü cinayeti aydınlatmak için Ilgaz'la iş birliği yapacak. Tuttuğunu koparmasıyla bilinen Ceylin'in aldığı bir dava, genç kadının hayattaki en büyük sınavı olacak.

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