Burcu Güneş'ten Antalya'da Cumhuriyet Konseri
Şarkıcı Burcu Güneş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl kutlamaları için Antalya'da sahne aldı.
Yurdun dört bir yanında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Burcu Güneş, Pharmetic Eczacılar Derneği Cumhuriyet Balosu'nda misafirlerine müzik dolu bir gece yaşattı. İki saat boyunca sahnede kalan ve tüm sevilen şarkılarını seslendiren Güneş, Cumhuriyet Bayramı'na özel dikilen Sevil Erhan tasarımı elbisesiyle de büyüledi. Tüm zarafeti ile sevenlerinden tam not alan Burcu Güneş, misafirlerine unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaşattı.
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