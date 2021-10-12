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Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

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Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'dan paylaştığı karelerle olay yarattı. Ünlü sunucunun derin dekolteli pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medyayı sık sık kullanan Burcu Esmersoy, çektirdiği beş kareyi Instagram'dan paylaştı.

Derin bacak dekolteli elbisesiyle 45 yaşındaki sunucu, sosyal medyayı adeta salladı. Esmersoy kareye, "Öyleli" yazıp, kalp emojisi koydu.

FİT FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunucunun dikkat çeken pozlarına, kısa sürede binlerce beğeni geldi. Esmersoy'a takipçileri kalp ve ateş emojileri yağdırırken sunucunun, fit fiziği ve güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

İşte Burcu Esmersoy'un pozları;

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

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