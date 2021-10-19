Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti
Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik, Ayvalık'a gitti. Burada şalvar giyip tülbent takan Biricik'in makyajsız hali ise dikkat çekti.
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'da 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik, hafta sonunu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirdi.
ZEYTİN TOPLADI
Daha önce Ayvalık'a bağlı Küçükköy'den tarihi bir konak aldığı haberler iyle gündeme gelen 32 yaşındaki Burcu Biricik, eline sepeti alıp zeytin topladı.
DOĞAL HALİNE BEĞENİ YAĞDI
Burcu Biricik, başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Biricik'in doğal haline çok sayıda beğeni geldi.
İşte Burcu Biricik'in şalvarlı, tülbentli hali;
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