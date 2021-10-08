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Buray Casablanca'nın altını üstüne getirdi

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Buray Casablanca'nın altını üstüne getirdi

Yoğun konser programına kısa bir ara veren genç sanatçı Buray, soluğu Casablanca'da aldı.

Yoğun konser programına kısa bir ara veren genç sanatçı Buray, soluğu Casablanca'da aldı. Yoğun geçen yaz turnesinin ardından hız kesmeden Sonbahar konserine başlayan Buray, takviminde yer alan bir haftalık boşluğu Fas'ın dünyaca ünlü liman kenti Casablanca'da tatil yaparak geçiriyor.

Yakın arkadaşlarının da katıldığı özel turda yorgunluk atan ve yoğun geçecek sonbahar-kış konser performansları öncesinde enerji depolayan Buray, paylaştığı eğlenceli fotoğraf ve videolarla da sosyal medyada Casablanca Rüzgarları estiriyor.

Buray Casablanca'nın altını üstüne getirdi

Buray Casablanca'nın altını üstüne getirdi

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Haber: Buray Casablanca'nın altını üstüne getirdi - Haberler Magazin
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