Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un geçtiğimiz ay evinde düştüğü için hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti. Diva'nın annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz sene kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Eylül ayında evinde düşerek apar topar hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç'tan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, sahte PCR testinden dolayı ekibi Kıbrıs'ta tutuklandığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy'un 17 Eylül'de hastaneye kaldırılan babası vefat etti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Bülent Ersoy ise sosyal medya hesabından babasının ölüm haberinin yer aldığı bir paylaşımı yayınladı.

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl nisan ayında annesini kaybeden Bülent Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybettiBülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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