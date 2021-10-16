Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi

Konser için Bülent Ersoy'la Kıbrıs'a giden orkestra üyelerine otelin temin ettiği Pcr testi sahte çıktı. Haklarında işlem başlatılan orkestra üyeleri, yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"TÜM SERVETİMİ HARCAYACAĞIM"

Ekibinin tutuklanmasıyla adeta şoke olan Bülent Ersoy ise yaptığı açıklamada oteli ve testi veren doktoru suçlayarak isyan etti. Ekibi için elinden geleni yapacağını söyleyen Ersoy, "Onları kurtarmak için tüm servetimi harcayacağım" dedi.

5'ER BİN TL GÖNDERDİ

Ancak adliye çıkışı görüntülenen orkestra üyeleri, Bülent Ersoy'u suçlayarak "Hayatımızı mahvettin" dedi. Ekibinin tepkisinin ardından Ersoy, aileler için harekete geçti. Bülent Ersoy'un orkestrasının Türkiye'deki ailelerine 5 bin TL'lik maddi yardımda bulunduğu ancak ailelerin para değil onlara kavuşmak istediği öğrenildi.

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