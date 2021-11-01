Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları saat kaçta, ne zaman?

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? sorusuna yanıt aranıyor. Şehir hayatında büyümüş 8 genç kız devasa bir köy çiftliğinde yarışarak izleyicilere eğlenceli vakit geçirtecek. Bizim Köyün Kızları ile heyecanlı ve keyifli yarışmalar TRT 1 ekranlarında yer alacak. Şehir hayatında büyümüş 8 genç kız devasa bir köy çiftliğinde yarışarak izleyicilere eğlenceli vakit geçirtecek. Bizim Köyün Kızları yarışmasına başvuru nasıl ve nereden yapılır? Bizim Köyün Kızları saat kaçta, ne zaman?

BİZİM KÖYÜN KIZLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bizim Köyün Kızları yarışmasında aynı zamanda geleneksel Türk örf ve adetlerini de hatırlatılacak. Bizim Köyün Kızları yarılmasında 8 genç kız köy yaşamında mücadele verecek. Yarışmacılar köy işleri yapacak ve geleneksel Türk yemeklerini en iyi şekilde hazırlamaya çalışacaklar.

Bizim Köyün Kızları yarışması TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Yarışmada yarışmacı olarak yer alamak isteyenler buraya tıklayarak başvuru yapabilirler.

BİZİM KÖYÜN KIZLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in yeni yarışması Bizim Köyün Kızları İstanbul'da dev bir çiftlikte çekiliyor. Otağ çadırının da olduğu 80 dönümlük çiftlilkte yarışmacılarını işleri çok zor olacak. Unutulmuş örf ve adetler Bizim Köyün Kızları yarışması ile yeniden yaşatılacak.

8 ACEMİ KIZIN KÖY HAYATI

Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarışıyor. Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar. Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler. İki eğitmenin bulunduğu yarışmada, yarışmacı kızlara doğal yaşam etaplarında Şaziment Selam eşlik ederken, mutfak etaplarında ise Nuray Köse eğitmen koltuğunda oturuyor.

BİZİM KÖYÜN KIZLARI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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