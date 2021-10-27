Bennu Gerede'nin oğlunun sevgilisi kim? Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova kim, Instagram hesabı ne?
Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada paylaştığı kareyle dikkat çekti. Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova'nın çırılçıplak karesini yayınladı. Peki, Bennu Gerede'nin oğlunun sevgilisi kim? Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova kim?
Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay yarattı. Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada paylaştığı kareyle dikkat çekti. Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova'nın çırılçıplak karesini yayınladı. Peki, Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova kim, Instagram hesabı ne?
BENNU GEREDE'NİN OĞLUNUN SEVGİLİSİ KİM?
Dilan Gerede Erkaya sevgilisinin adı Laura Shamikova'dır. Shamikova İstanbul'da yaşıyor. Laura Shamikova modellik yapmaktadır.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet