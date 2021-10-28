Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek taburcu oldu
Usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek, banyoda düşüp kalça kemiğini kırması sonucu apar topar ameliyata alınmıştı. Beyhan Benek, taburcu oldu. İşte detaylar...
Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek, banyoda düşüp kalça kemiğini kırması sonucu apar topar ameliyata alınmıştı. Beyhan Benek, taburcu edildi. Benek, Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ameliyat ve kontrolleriyle taburcu oldu Beyhan Benek'in evde tedavisine devam ediliyor. Bir haftadır büyük bir korku ve üzüntü yaşayan Aydemir Akbaş, bu riskli süreçte eşinin durumundan kimsenin haber dar olmasını istemedi.
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