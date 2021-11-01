Aşk Mantık İntikam 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK Mantık İntikam dizisi her cuma FOX'ta yayınlanıyor. Yaz dizleri arasında yer alan Aşk Mantık İntikam yeni sezonda da yayın hayatına devam ediyor. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dizi, 20. bölümüne ulaştı. Peki ama Aşk Mantık İntikam dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİNİN 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam 20. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı.

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ozan, Esra'ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan'la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif'in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft'ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur. Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haberikisini de şok edecektir.

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