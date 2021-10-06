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Annem esmerden şaşma demişti

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Annem esmerden şaşma demişti

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç önceki akşam Bodrum Azka otelde sahne aldı.

Oldukça kalabalık bir izleyicinin karşısına çıkan sanatçı "Yazın bu son günlerde bu gece hep birlikte çok eğleneceğiz, size geçmişten bu güne bir Serdar Ortaç yaşatacağım" diyerek programına başladı. Sanatçı geceye yıllar öncesine giderek "Karabiberim" şarkısıyla başladı. Program boyunca kendisine eşlik eden dansçılarıyla sık sık dans eden Ortaç konuklarıyla da sohbet ederek şakalaşmayı da ihmal etmedi. İzleyicilerin arasında bulunan sarışın bir hanım misafiriyle "abla" diyerek şakalaşan sanatçı, "Annem bana her zaman esmerlerden şaşma oğlum demiştir' derken ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yapar gibiydi. Ortaç programında eski ve yeni şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenlere eşsiz bir bodrum gecesi yaşattı.

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