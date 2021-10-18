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47 yıl sonra aynı şarkıyı okudu

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47 yıl sonra aynı şarkıyı okudu

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in, "Sevdiklerim" isimli akustik albümünün 8. video klibi "Unutama Beni" isimli şarkıya çekildi. Sanatçı, yeni klibini geçtiğimiz gün Erol Evgin YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.

Söz ve müziği Şemi Diriker'e, düzenlemesi Firuz İsmailov'aait olan "Unutama Beni" isimli şarkı ile ilgili Erol Evgin ; "Yıl 1975… Cumhuriyet tarihinin ilk kısa dönem yedek subaylığının çıktığı yıl. Sanatçı dostum Ertan Anapa ile birlikte Tuzla Piyade Okulunda yedek subay öğrenciyiz.

Bir akşam okul komutanı general bizi odasına çağırdı 'Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Semih Sancar gelecek, sizin bir gece yapmanızı istiyoruz' dedi. Sanatçı arkadaşlarımızdan Esmeray'ı, davet ettik. Esmeray'ın, hiçbir bedel talep etmeden o gece bizimle birlikte sahnede olmasını hiç unutamam. Esmeray'dan, 47 yıl sonra 'Unutama Beni' şarkısını 'Sevdiklerim' albümünde kendi duygularımı katarak yorumladım. Unutamadığımız anılarımıza gelsin" dedi.

47 yıl sonra aynı şarkıyı okudu

47 yıl sonra aynı şarkıyı okudu

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