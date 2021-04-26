Maganda mermisi, yatak odası duvarına isabet etti

TRABZON'un Tonya ilçesinde nereden ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkon camından girip, yatak odası duvarına isabet etti.

TRABZON'un Tonya ilçesinde nereden ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkon camından girip, yatak odası duvarına isabet etti. Bu sırada evde yaşayanların mutfakta iftar sofrasında olduğu öğrenilirken, polis, mermi çekirdeğine incelenmek üzere el koydu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Dilaver Yıldırım Caddesi üzerindeki Turanlar Apartmanı'nda meydana geldi. Nereden ve kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan mermi, apartmandaki Abdurrahman Bahadır'a ait 3'üncü kattaki evin balkon camını kırdı, ardından da diğer penceredeki camı delip, yatak odası duvarına isabet etti. Bu sırada evde bulunan anne ve 2 çocuğunun mutfafta iftar yaptığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesinde, merminin uzun namlulu tüfekten ateşlendiğini tespit edildi. Mermi çekirdeğini alan ekipler, silahı ateşleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'ALLAH BİZİ KORUDU'

Magandalara tepki gösteren ev sahibi Abdurrahman Bahadır, verilmiş sadakalarının olduğunu söyleyerek, "Balkonda olsaydık, ya bize isabet etseydi ne olacaktı? Çocuğumuz o saatte başka odada uyuyordu Allah'tan o odaya girmedi. Allah bizi korudu. Ne olur insanlar sevincini mermi atarak göstermesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU