Mafia 3 sistem gereksinimleri 2021 - Mafia 3 kaç GB?

Mafia III Hangar 13 tarafından geliştirilmiş, 2K Games tarafından yayımlanmış aksiyon-macera türünde bir video oyunu. Oyun, ilk kez 7 Ekim 2016'da yayımlanmıştır. Hala en çok oynanan oyunlar arasında olan Mafia 3 sistem gereksinimleri nelerdir?

Mafia serisinin üçüncü oyunu olan Mafia III, 1968 yılında, New Orleans'ın kurgusal hali olan New Bordeaux şehrinde geçer ve Lincoln Clay'in hikâyesini ele alır. Mafia 3 sistem gereksinimleri nelerdir?

MAFIA 3 HİKAYE MODU

Vietnamgazisi olan Lincoln Clay, 4 senenin sonrasında New Bordeaux'ya tekrar döner. Ailesi ile tekrar bir araya geldikten sonra bir iş teklifi üzerine şehrin büyük mafya babası Sal Marcano ile konuşmak için bir Yat Klübü'ne gider. Klübün hemen girişinde mafya babasının oğlu Giorgi'ne denk gelir. Marcano'nun masasında bir de misafiri vardır: Vito Scletta. Vito masayı terk edince Sal, Merkez Bankası'nı soymayı planladığını iletir ve Lincoln'den de ona yardım etmesini söyler. Ayrıca Lincoln'denn üvey babası Sammy'nin işleri eline almasını konusunda ricada bulunur. Lincoln ilk ikinci teklifi reddeder ama ilk teklifi kabul eder.

Merkez Bankası soygununun ardından barda yapılan partide Marcano ve adamları herkesi öldürür. Lincoln'ü de öldürdüğü sanar ama tersine Lincoln yaşıyodur. Peder James, Clay'i kurtarır ve onun isteğiyle CIA ajanı John Donovan'ı arar. Donovan, Clay'in şehri ele geçirip Marcano'dan intikamını almasında ona yardım edecektir.

MAFİA 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Intel İşlemci: I5-2500K

AMD İşlemci: AMD FX-8120

Bellek: 6GB

AMD Ekran Kartı: Radeon HD7870

Nvidia Ekran Kartı: GeForce GTX 660

Ekran Kartı Belleği: 2GB

Gereken Depolama Alanı: 50GB

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