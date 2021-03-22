Mafia 3 sistem gereksinimleri 2021 - Mafia 3 kaç GB?
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Mafia 3 sistem gereksinimleri 2021 - Mafia 3 kaç GB?

22.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:50
Mafia 3 sistem gereksinimleri 2021 - Mafia 3 kaç GB?

Mafia III Hangar 13 tarafından geliştirilmiş, 2K Games tarafından yayımlanmış aksiyon-macera türünde bir video oyunu. Oyun, ilk kez 7 Ekim 2016'da yayımlanmıştır. Hala en çok oynanan oyunlar arasında olan Mafia 3 sistem gereksinimleri nelerdir?

Mafia serisinin üçüncü oyunu olan Mafia III, 1968 yılında, New Orleans'ın kurgusal hali olan New Bordeaux şehrinde geçer ve Lincoln Clay'in hikâyesini ele alır. Mafia 3 sistem gereksinimleri nelerdir?

MAFIA 3 HİKAYE MODU

Vietnamgazisi olan Lincoln Clay, 4 senenin sonrasında New Bordeaux'ya tekrar döner. Ailesi ile tekrar bir araya geldikten sonra bir iş teklifi üzerine şehrin büyük mafya babası Sal Marcano ile konuşmak için bir Yat Klübü'ne gider. Klübün hemen girişinde mafya babasının oğlu Giorgi'ne denk gelir. Marcano'nun masasında bir de misafiri vardır: Vito Scletta. Vito masayı terk edince Sal, Merkez Bankası'nı soymayı planladığını iletir ve Lincoln'den de ona yardım etmesini söyler. Ayrıca Lincoln'denn üvey babası Sammy'nin işleri eline almasını konusunda ricada bulunur. Lincoln ilk ikinci teklifi reddeder ama ilk teklifi kabul eder.

Merkez Bankası soygununun ardından barda yapılan partide Marcano ve adamları herkesi öldürür. Lincoln'ü de öldürdüğü sanar ama tersine Lincoln yaşıyodur. Peder James, Clay'i kurtarır ve onun isteğiyle CIA ajanı John Donovan'ı arar. Donovan, Clay'in şehri ele geçirip Marcano'dan intikamını almasında ona yardım edecektir.

MAFİA 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • Intel İşlemci: I5-2500K
  • AMD İşlemci: AMD FX-8120
  • Bellek: 6GB
  • AMD Ekran Kartı: Radeon HD7870
  • Nvidia Ekran Kartı: GeForce GTX 660
  • Ekran Kartı Belleği: 2GB
  • Gereken Depolama Alanı: 50GB

ÖNERİLEN:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • Intel İşlemci: I7-3770
  • AMD İşlemci: AMD FX 8350 4.0 Ghz
  • Bellek: 8 GB
  • AMD Ekran Kartı: Radeon R9 290X
  • Nvidia Ekran Kartı: GeForce GTX 780 veya GeForce GTX 1060
  • Ekran Kartı Belleği: 4GB
  • Gereken Depolama Alanı: 50GB
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