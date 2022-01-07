Mafia 2 definitive edition sistem gereksinimleri

Savaş kahramanı Vito Scaletta, babasının borçlarını ödeme umuduyla mafyaya bulaşır. Vito kendini ispatlamak için çalışır ve daha büyük ödülü ve sonucu olan suçlar ile ailede yükselir. Ortalama hikayesi 9 saat süren Mafia 2 Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri neler? Mafia 2 Definitive Edition kaç GB?

Mafia 2 Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit

İşlemci: Intel i5-2500K or AMD FX-8120

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB NVIDIA GeForce GTX 660 or 2GB AMD Radeon HD7870

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Mafia 2 Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit

İşlemci: Intel i7-3770 or AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4GB NVIDIA GeForce GTX 780 or 4GB AMD Radeon R9 290X

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Mafia 2 Definitive Edition Kaç GB?

Mafia 2 Definitive Edition'ı oynayabilmeniz için 50 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

Mafia 2 Definitive Edition Kaç TL?

Mafia 2 Definitive Edition'ın Steam fiyatı 199,00 TL'dir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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