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Mafia 2 definitive edition sistem gereksinimleri

Mafia 2 definitive edition sistem gereksinimleri
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

2K'in yayınladığı Mafia serisinin ikinci oyunun 2020 yılında tekrardan piyasaya sürüldüğü Mafia 2 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia 2 Definitive Edition kaç GB?

Savaş kahramanı Vito Scaletta, babasının borçlarını ödeme umuduyla mafyaya bulaşır. Vito kendini ispatlamak için çalışır ve daha büyük ödülü ve sonucu olan suçlar ile ailede yükselir. Ortalama hikayesi 9 saat süren Mafia 2 Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri neler? Mafia 2 Definitive Edition kaç GB?

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  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit
  • İşlemci: Intel i5-2500K or AMD FX-8120
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: 2GB NVIDIA GeForce GTX 660 or 2GB AMD Radeon HD7870
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-bit
  • İşlemci: Intel i7-3770 or AMD FX 8350
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 4GB NVIDIA GeForce GTX 780 or 4GB AMD Radeon R9 290X
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Mafia 2 Definitive Edition'ı oynayabilmeniz için 50 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

Mafia 2 Definitive Edition'ın Steam fiyatı 199,00 TL'dir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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