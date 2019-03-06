Maduro, Almanya Büyükelçisini İstenmeyen Kişi İlan Etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Almanya Büyükelçisi Daniel Kriener'i istenmeyen kişi ilan etti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Alman Büyükelçi Daniel Kriener'i ülkenin içişlerine müdahale etmekten dolayı istenmeyen adam ilan etti. Büyükelçinin 48 içinde ülkeyi terk etmesi istendi. Olayla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı, konunu daha sıcak bir gelişme olduğunu bundan dolayı herhangi bir açıklama yapılmayacağını bildirdi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Venezuela'da kendisini "Geçici Devlet Başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu ülkenin geçiş sürecindeki Meşru Devlet Başkanı olarak tanıdıklarını ilan etmişti. Şansölye Merkel, Venezuela'da halkın iradesinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek ülkedeki siyasi krizden çıkmanın ancak seçime gitmekle mümkün olduğu görüşünü ifade etmişti.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA