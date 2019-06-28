Madonna'nın Tepki Çeken Videosu: Silahlı Saldırıyı Birebir Gösteren Klip (+18)

"İzlemek üzere olduğunuz hikaye oldukça rahatsız edici. Silah şiddetiyle ilgili çarpıcı görüntüler içeriyor. Ama bu her gün oluyor ve artık durması lazım" Madonna'nın klibi böyle başlıyor ama Florida eyaletindeki Orlando şehrinde Pulse adlı gece kulübünde meydana gelen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı anlatan bu klip tepki çekti.

Madonna ise bunlar gerçekten yaşanıyor, artık uyanmalı ve buna dur demelisiniz diye kendini savundu.

İşte o klip: