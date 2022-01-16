Madeni Sanatkarlar Odası'nda Dündar güven tazeledi - Haberler
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Madeni Sanatkarlar Odası'nda Dündar güven tazeledi

Madeni Sanatkarlar Odası'nda Dündar güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası'nda iki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Mustafa Dündar, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası'nda iki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Mustafa Dündar, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu, Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Mustafa Dündar ve Aptullah Pak yarıştı. Yapılan seçimlerde 470 oyun 392'sini alan Mustafa Dündar güven tazeledi. Diğer aday Aptullah Pak ise 78 oy alabildi. Mustafa Dündar üyelere teşekkür ederek, gelecek dönem oda üyeleriyle daha koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Mustafa Dündar başkanlığındaki yeni yönetim, Kamil Aykul, Hüseyin Atasoy, Mitat Akkuş, Halil Gündüz, Davut Kaya ve Mehmet Yılmaz'dan oluştu. - SAMSUN

Madeni Sanatkarlar Odası'nda Dündar güven tazeledi

Madeni Sanatkarlar Odası'nda Dündar güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası'nda iki adayın yarıştığı kongrede mevcut başkan Mustafa Dündar, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

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