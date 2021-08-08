Madeni para yutan Sevilay için, ambulans helikopter havalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde boğazına madeni para kaçan 3 yaşındaki Sevilay Nur Koçyiğit, ambulans helikopterle götürüldüğü hastanede ameliyata alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde boğazına madeni para kaçan 3 yaşındaki Sevilay Nur Koçyiğit, ambulans helikopterle götürüldüğü hastanede ameliyata alındı. Sevilay'ın boğazına kaçan para, operasyonla çıkarıldı.

Bolvadin ilçesinde Sevilay Nur Koçyiğit, 1 liralık madeni parayı yuttu. Boğazına takılan para nedeniyle güçlükle nefes alabilen çocuk, ailesi tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sevilay Nur, buradaki müdahalenin ardından çağrılan ambulans helikopter ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Operasyona alınan küçük kızın boğazındaki paranın çıkarıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak