Madeni para yutan Sevilay için, ambulans helikopter havalandı
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Madeni para yutan Sevilay için, ambulans helikopter havalandı

Madeni para yutan Sevilay için, ambulans helikopter havalandı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde boğazına madeni para kaçan 3 yaşındaki Sevilay Nur Koçyiğit, ambulans helikopterle götürüldüğü hastanede ameliyata alındı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde boğazına madeni para kaçan 3 yaşındaki Sevilay Nur Koçyiğit, ambulans helikopterle götürüldüğü hastanede ameliyata alındı. Sevilay'ın boğazına kaçan para, operasyonla çıkarıldı.

Bolvadin ilçesinde Sevilay Nur Koçyiğit, 1 liralık madeni parayı yuttu. Boğazına takılan para nedeniyle güçlükle nefes alabilen çocuk, ailesi tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sevilay Nur, buradaki müdahalenin ardından çağrılan ambulans helikopter ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Operasyona alınan küçük kızın boğazındaki paranın çıkarıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.


- Afyonkarahisar
Madeni para yutan Sevilay için, ambulans helikopter havalandı
Madeni para yutan Sevilay için, ambulans helikopter havalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak

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