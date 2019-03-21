Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Öldü (4)
OCAK SAHİBİ GÖZALTINDAKilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Soner Tarhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
OCAK SAHİBİ GÖZALTINDA
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Soner Tarhan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis, ocak sahibi olduğu iddia edilen N.K.'yi gözaltına aldı. N.K. ifadesi alınmak üzere Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA