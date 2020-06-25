Made In Italy Filmi Made In Italy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Made In Italy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir Londra bohem sanatçısı olan Robert, vefat eden eşinden miras kalan evi mümkün olan en kısa sürede satmak için oğluyla birlikte İtalya'ya döner.

Yönetmen: James D'Arcy

Senaryo: James D'Arcy

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Made In Italy

Yapımcı Firma: CrossDay Productions Ltd.

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere, İtalya

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 01.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com