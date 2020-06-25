Made In Italy Filmi
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Made In Italy Filmi

Made In Italy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Made In Italy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Made In Italy Filmi
25.06.2020 01:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:50

Bir Londra bohem sanatçısı olan Robert, vefat eden eşinden miras kalan evi mümkün olan en kısa sürede satmak için oğluyla birlikte İtalya'ya döner.

Yönetmen: James D'Arcy

Senaryo: James D'Arcy

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Made In Italy

Yapımcı Firma: CrossDay Productions Ltd.

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere, İtalya

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 01.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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