Made In Italy Filmi
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25.06.2020 01:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:50
Bir Londra bohem sanatçısı olan Robert, vefat eden eşinden miras kalan evi mümkün olan en kısa sürede satmak için oğluyla birlikte İtalya'ya döner.
Yönetmen: James D'Arcy
Senaryo: James D'Arcy
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Made In Italy
Yapımcı Firma: CrossDay Productions Ltd.
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: İngiltere, İtalya
Orijinal Dili: İngilizce
Vizyon Tarihi: 01.01.2020
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Kaynak: InterSinema.com