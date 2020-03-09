Macron, Hafter ile görüştü: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Saray'da Hafter ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com