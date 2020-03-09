Macron, Hafter ile görüştü: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti
Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti.
09.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:02
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter ile bir araya geldi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Saray'da Hafter ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com