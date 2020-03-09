Macron, Hafter ile görüştü: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti
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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Libya, Dünya

Macron, Hafter ile görüştü: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti.

09.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:02
Macron, Hafter ile görüştü: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter ile bir araya geldi.


Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Saray'da Hafter ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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