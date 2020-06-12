Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
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Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı

Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanının kafasında içki şişesi parçalayarak dehşeti yaşatan zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

12.06.2020 00:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:41

Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda bugün 18.50 sıralarında Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı ile Emrah D. arasında tartışma çıkmıştı. Sağlık çalışanı içki şişesiyle yaralayan şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda sağlık çalışanın kafasında içki şişesi parçalayan şahsın kimliğini belirledi. Şahsın isminin Emrah D. (32) olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şahıs Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emrah D.'nin hakkında yapılan incelemelerde kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanın boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı

NE OLMUŞTU?

Şişli Maçka Parkı'nda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yaptığı öğrenilen Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, bir kişiyle laf atma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, Emrah D. elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

YARDIMINA MESLEKTAŞLARI KOŞTU

Saldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez'in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Daha fazla kan kaybetmemesi için, bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanın boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanın boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı

Kaynak: İHA

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