Macbook'ların Pil Ömrü macOS Catalina 10.15.5 ile Uzayacak!
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Macbook'ların Pil Ömrü macOS Catalina 10.15.5 ile Uzayacak!

Macbook'ların pil ömrü yeni macOS Catalina güncellemesi ile birlikte artıyor. macOS Catalina 10.15.5 beta sürümünü piyasaya sürüldü.

17.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:53
Macbook'ların Pil Ömrü macOS Catalina 10.15.5 ile Uzayacak!

Macbook'ların pil ömrü yeni macOS Catalina güncellemesi ile birlikte artıyor. macOS Catalina 10.15.5 beta sürümünü piyasaya sürüldü. Beta sürümü Pil Sağlığı Yönetimi özelliği ile geliyor.

Pil Sağlığı Yönetimi ile Macbook'ların Pil Ömrü Uzayacak!

USB-C bağlantı portuna sahip olan Macbook modellerinde kullanılacak olan Pil Sağlığı Yönetimi özelliği ile cihazların pil ömrü uzayacak. Pil Sağlığı Yönetimi özelliğinin kimyasal eskime oranını azaltarak Mac dizüstü bilgisayarın genel ömrünü uzatmak için tasarlandığı açıklandı. Özellik Macbook'ların pil durumunu ve şarj şeklini analiz edecek. Bir Mac prizde takılı olduğunda ve pil çoğunlukla dolu tutulduğunda, Pil Sağlığı Yönetimi özelliği devreye girecek ve tam şarjı kısa sürede durdurulacak.

Yeni özelliği macOS Catalina 10.15.5 beta sürümünü indirerek kullanmanız mümkün. MacOS Catalina‌ 10.15.5 yayınlandığında tüm kullanıcılar özelliği kullanabilecek.

Sizler Pil Sağlığı Yönetimi özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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