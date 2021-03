Mabel Matiz Kahrettim sözleri

Yaptığı şarkılarla her zaman beğeniler toplayan Mabel Matiz, sanatçı ruhuyla hazırladığı şarkılarının yanı sıra klipleriyle de büyük beğeni topluyor. Son parçası olan Kahrettim'in sözlerini sizler için derledik. İşte, Mabel Matiz Kahrettim sözleri...

bugün çok üzgünüm

seni kaybettim gibi

sırtımda bir bıçak ve elin

öyle kaydettim gibi

yanıp da sönmeyen bir alev bu

öldürmeyen

ama ne yazık, süründürür

varıp da dönmeyen bi yolun altındaki heves

ne yazık,

böyle kurur

artık yapma yapma demem

bu sözlerim kanar benim

söylenmedi hiçbir zaman

seviyorduk, hayal değil

yandı canım

avlandı tüm hayvanlarım

yollar bana yarar değil

saplıyorum ağzımdaki çiçekleri karanlığa

yalan değil

yalan.. yalan..

ağlıyorum

aldandı tüm yaldızlarım

ağarmayan kara benim

anlıyorum, harcın değil bu aşk ama

sağalmıyor yaram benim

DAMMIT

I'm so sad today

looks like I've lost you

a dagger in my back and there, your hand,

that's how I picture it now

this flame burns and won't go out

it won't kill you

yet it brings you down

the ambition that drives you further along the path

but won't bring you back, alas, dries out

I won't say no, don't do it anymore

these words of mine bleed

it was never said

but we loved each other, it was no dream

I was hurt

all my animals hunted down

roads no longer serve me

the flowers in my mouth I thrust them into darkness

that's no lie

a lie... a lie...

I cry

all my gold leaf now deceived

I am the darkness that does not dawn

I understand, this love is beyond your depth

but that won't heal my wound