Lvivli gönüllüler kütüphanede kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor

Rusya'nın saldırısı sonrası büyük dayanışma gösteren Lvivli gönüllüler, bir araya getirdikleri bez parçalarıyla kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor.

Şehrin merkezindeki Ivanchuk Kütüphanesi'ni toplanma merkezi haline dönüştüren gönüllüler, bez parçalarını tek tek keserek plastik ağın üzerine düğümlüyor.

Tank ve çeşitli askeri araçların üzerini örtmek için tamamlanan kamuflaj, Ukrayna Milli Marşı ve çeşitli ulusal marşlar söylendikten sonra toplanarak cepheye gönderiliyor.

Her yaştan kişinin bu merkeze geldiğini belirten gönüllü Khomenko Nikita, "Tankların üzerini örtmek için bir ağ hazırlayarak ordumuza destek olmaya çalışıyoruz. Bizler burada ordunun içinde olamasak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.