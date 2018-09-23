Lviv'de Yeni Yasak: Rusça Şarkı Söylemek ve Dinlemek Artık 'Suç'

Ukrayna'nın batısında milliyetçi eğilimlerin yüksek olduğu Lviv'de Rusçanın toplumsal yerlerde kullanılması yasaklandı.

Lviv Belediyesi, "Rusça kültür ürünlerinin" kullanılmasının yasaklanması kararını onayladı. "Rusya'nın Ukrayna işgali sona erene kadar" devam edeceği belirtilen yasak kapsamında, Lviv ili sınırları içerisinde halkın toplu halde bulunduğu yerlerde Rusça şarkı söylemek, dinlemek, Rusça televizyon programlarını izlemek yasak olacak.

Kimi internet siteleri, "kültür ürünü" tanımının çok geniş olduğuna, Rusça kitapların, toplum önünde Rusça yapılan konuşmaların, hatta sokakta Rusça konuşmanın bile yasak kapsamına dahil edilmesinin önünün açık olduğununa işaret etti.

Yasağın ihlal edilmesi halinde hangi cezanın uygulanacağı netleştirilmezken, Rusça gösterilere ve şarkılara yer veren işletmelerin lisanslarının iptal edilebileceği, Rusçayı kamusal yerlerde kullanan kişilere karşı yasal işlem başlatılabileceği belirtiliyor.

Lvivli yetkililer, yasağın Ukrayna genelinde uygulanmasını teklif ediyor.

Ukrayna, daha önce Rusça eğitimi yasaklamıştı. Rus sosyal paylaşım sitelerine erişimin engellendiği, medyada Rus dilindeki yayınların sınırlandığı ülkede, Dostoyevski, Tolstoy gibi Rus yazarlarının eserleri de okul müfredatlarından çıkarılmıştı. - Kiev