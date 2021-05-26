Lütfü Savaş, beton asfalt çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi ile Kapısuyu Mahallesi yolunda beton asfalt çalışmaları öncesi incelemelerde bulundu.

"DURMADAN, YORULMADAN HİZMETLERE DEVAM EDİYORUZ"Yol çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Başkan Savaş, "Vakıflı Mahallesi ile Kapısuyu Mahallesi arasındaki bu yol Mağaracık'a kadar gitmekte. 2 yıldır bu yolun yapımını bekliyoruz. Bu yol sit alanı içinde olduğu için Anıtlar Kurulu'na tabi olduğu için bekledik. Anıtlar Kurulu'ndan izni yeni aldık. Aldıktan sonra bu yolun yapımına başladık. Buradaki mağduriyetten dolayı ve elimizde olmayan sebeplerden dolayı Vakıflı, Kapısuyu ve Mağaracık halkından özür dileriz" dedi.

Aksamanın Hatay Büyükşehir Belediyesinden kaynaklanmadığına dikkat çeken Savaş, "Kanuni gerekçelerle yol izni almayı beklediğimiz ve Anıtlar Kurulu'na tabi olan yolda izinlerimiz bitmiştir. Arkadaşlarımız da bu yolun yapımına başlamıştır. İnşallah başlangıçta burdayız hayırlı olsun demeye geliriz. Bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun. Durmadan, yorulmadan hizmetlere devam ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi varsa hizmette sınır yok" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler