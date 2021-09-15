Lunaparkta balerine binme kavgası kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan lunaparkta, bir şahıs oğlunu balerine bindirmediği iddia edilen görevliyi darp etti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İzmit ilçesi İzmit Fuar Alanı'nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte lunaparka gelen bir şahıs, iddialara göre oğlunu 'balerin' olarak adlandırılan oyuncağa bindirmeyen görevli ile tartışmaya başladı. Şahıs daha sonra görevliyi darp etmeye başladı. Olayı gören diğer görevliler ve vatandaşlar araya girerek şahısları ayırdı.

Öte yandan, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ