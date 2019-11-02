Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aziz Cesur yönetimindeki 59 PU 687 plakalı otomobil, Kepirtepe mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü Cesur, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cesur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.