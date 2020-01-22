Lüleburgaz'da narkotik olayları yüzde 31 azaldı
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Lüleburgaz'da narkotik olayları yüzde 31 azaldı

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, ilçedeki narkotik olaylarının yüzde 31 azaldığını söyledi.

22.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:30
Lüleburgaz'da narkotik olayları yüzde 31 azaldı

İlçe Emniyet Müdürü , ilçedeki olaylarının yüzde 31 azaldığını söyledi.

Koca, binasında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nda, yapılan çalışma ve operasyonlar sonucunda "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarının azaldığını söyledi.

2019 yılında meydana gelen 89 narkotik olayında 165 şüphelinin yakalandığını belirten Koca, şüphelilerden 11'inin tutuklandığını ifade etti.

Koca, ilçedeki narkotik olaylarının yüzde 31 azaldığını, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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