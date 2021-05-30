Lüleburgaz'da açık alan otoparkı inşaatı başladı
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Lüleburgaz'da açık alan otoparkı inşaatı başladı

Lüleburgaz'da açık alan otoparkı inşaatı başladı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde açık alan otopark yapımına başlanıldı.

Lüleburgaz ilçesinde açık alan otopark yapımına başlanıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, otopark alanında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gerenli gazetecilere yaptığı açıklamada, 101 araç kapasiteli açık alan otopark çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Otopark içerisinde motosiklet, bisiklet ve elektrikli araç park alanlarının da bulunacağını aktaran Gerenli, otoparkın 3 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edileceğini kaydetti.

Atıl araziyi modern bir otoparka dönüştürmeye çalıştıklarını dile getiren Gerenli, "Eski 27 mayıs parkı uzun zamandır atıl bir arazi olarak duruyordu. İlçemizin sorunlarını birer birer çözmeye başladık. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan otopark çalışmalarını yürütüyoruz. En kısa sürede inşaatı tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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