Lüks yat karaya oturdu, içindeki 6 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında karaya oturan lüks yatın içerisindeki 6 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında karaya oturan lüks yatın içerisindeki 6 kişi kurtarıldı.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Palamutbükü ile Knidos arasında bulunan Aslan Burnu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle içerisinde 4 yolcu, 1 kaptan ve 1 de görevli olmak üzere toplamda 6 kişi bulunan Çaypo isimli 20 metrelik motoryat kayalıklara çarparak karaya oturdu. Karaya oturan yat bir balıkçı teknesi tarafından fark edildi. Teknedekilerin yardımına koştuğu lüks yat Palamutbükü Sahili'ne getirildi. Datça Sahil Güvenlik ekipleri yatta mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı