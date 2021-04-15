Lüks yaşam süren cerrahın kendisine yetersiz miktarda nafaka verdiğini iddia eden eski eş konuyu mahkemeye taşıdı
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Lüks yaşam süren cerrahın kendisine yetersiz miktarda nafaka verdiğini iddia eden eski eş konuyu mahkemeye taşıdı

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Lüks yaşam süren cerrahın kendisine yetersiz miktarda nafaka verdiğini iddia eden eski eş konuyu mahkemeye taşıdı

Estetik Cerrah Berker Büyükgüral'dan 2016 yılında boşanan Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Fazıl, nafakasının az olduğu ve çocuğunun masraflarını karşılayamadığı gerekçesiyle 6 bin liralık nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını istedi. Zenginliğinin gerekçesi olarak da sosyal medyada yaptığı 'lüks yaz tatili' fotoğraflarını gösterdi.

Kadın hastalıkları uzmanı Dr. Seda Fazıl ile estetik cerrah Berker Büyükgüral 2016 yılında boşandı. Mahkeme 8 yaşında olan çocuklarının velayetini Seda Fazıl'a verdi. Boşanma davasında bağlanan 2 bin 500 liralık nafaka, yıllar içinde 6 bin TL'ye yükseldi.

NAFAKANIN YÜKSELTİLMESİNİ İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre, çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamadığını iddia eden Seda Fazıl, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafakanın 15 bin TL'ye yükseltilmesini istedi.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR DOKTOR"

Seda Fazıl, eski eşi Berker Büyükgüral'ın kendisini birçok platformda, sosyal medyada estetik ve plastik cerrahi dalında uzman ve dünyaca bilinen bir doktor olarak tanıttığını dava dilekçesinde anlattı.

Lüks yaşam süren cerrahın kendisine yetersiz miktarda nafaka verdiğini iddia eden eski eş konuyu mahkemeye taşıdı

"GELİRİ ÜLKE ORTALAMASININ ÇOK ÜSTÜNDE"

Dilekçede, "Berker Büyükgüral, lüks yaşamı ve pahalı harcamaları, yurtiçi ve yurtdışı tatilleri ile Seda Fazıl ile kıyaslanamayacak kadar yüksek gelire sahiptir. Hastaları yurtiçinden ve yurtdışından olup, özel muayenehanesinde kontrollerini yapmakta, ameliyatlarını ise İstanbul'un en iyi özel hastanelerinin ameliyathanelerinde, kiralamak suretiyle gerçekleştirmektedir. Davalının maddi durumunun çok iyi olması ve şahsi gelirinin Türkiye ortalamasının çok üstünde olması nedeniyle çocuğun aylık 6 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz" denilerek, sosyal medyaya eklediği lüks tatil fotoğrafları dilekçeye dahil edildi.

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, tanıkların dinlenmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

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