Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı
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Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Genç - Haberler | 3. Sayfa

Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı Jip sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadılar Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

Jip sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadılar

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu Araklı ilçesi Sahil mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Hasan Karabıyık yönetimindeki 61 ACH 705 plakalı Chevrolet marka lüks jip, ilçenin Sahil mahallesi mevkiinde park halindeki 31 RBZ 53 plakalı yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Hasan Karabıyık ağır yaralanırken, sürücü bulunduğu yerden İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında çıkartıldı. Yaralı sürücü kazanın şokuyla yatırıldığı sedyeden zaman zaman kalkmak istediği gözlenirken, sağlık ekipleri bu sırada zor anlar yaşadı. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Karabıyık'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı
Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı
Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı
Lüks jip park halindeki tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Genç

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