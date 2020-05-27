Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
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Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü

İstanbul'da bir binanın önüne park edilen lüks cipin yıkanmasına kızan kadın, sinirini cipin üzerine çöp dökerek çıkardı. Aracın üzerinde kalıcı izler kaldığını söyleyen sahibi ve çöp döken kadın, birbirlerinden şikayetçi oldu.

27.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:09

İstanbul Esenyurt'ta oturduğu apartmanın önünde lüks cipin yıkanmasına sinirlenen kadın, yanında getirdiği çöp kovasındaki çöpleri aracın üzerine döktü. Araç sahibi ve kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.

"BURASI OTO YIKAMA YERİ Mİ?"

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki 1011. Sokak'taki bir evin önünde, Şaban G. her zamanki gibi lüks cipini park ettikten sonra aracı yıkamaya başladı. Komşusu Ayser S. bu duruma sinirlenerek, iddiaya göre, "Burası oto yıkama yeri mi? Lüks arabaya biniyorsun, kapının önünde yıkamaya kalkıyorsun" diyerek tepki gösterdikten sonra yanında getirdiği çöp kutusundaki çöpleri aracın üzerine boşalttı.

Evin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, arabanın üstüne çöp döktü

ARAÇTA İZLER OLUŞTU

Aracının kaputunda kalıcı izler oluştuğunu görünce çok sinirlenen Şaban G. ile çöp döken kadın tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Evin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, arabanın üstüne çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
KARA: helal be abla parası olan herşeyi yapamazzzzz. . . aferinnnn
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