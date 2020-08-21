Lucifer 5. sezon yayınlandı! Netflix'te yayınlanan Lucifer dizisinde ne gibi değişiklik var? Lucifer yeni sezon yayın tarihi ne zaman?
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Lucifer 5. sezon yayınlandı! Netflix'te yayınlanan Lucifer dizisinde ne gibi değişiklik var? Lucifer yeni sezon yayın tarihi ne zaman?

4 sezon boyunca yayınlanan ve ilgiyle izlenen Lucifer, 5. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Lucifer 5. sezon kaç bölüm? Lucifer ne zaman yayınlanacak?

Lucifer 5. sezon yayınlandı! Netflix'te yayınlanan Lucifer dizisinde ne gibi değişiklik var? Lucifer yeni sezon yayın tarihi ne zaman?
21.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:43

Netflix, Lucifer dizisinin 5. sezon tanıtımını seyirciye sundu. 5. sezon 16. bölümden oluşacak. 21 Ağustos'ta dizinin sekiz bölümü yayınlandı. Lucifer oyuncuları kim?

LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizinin 5. sezonu 21 Ağustos'ta izleyici ile buluştu. 5. sezon 16. bölümden oluşacak. 21 Ağustos'ta dizinin sekiz bölümü yayınlanacak.

Sezonun ikinci kısmının ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Lucifer 5. sezon yayınlandı! Netflix'te yayınlanan Lucifer dizisinde ne gibi değişiklik var? Lucifer yeni sezon yayın tarihi ne zaman?

LUCİFER OYUNCU KADROSU

Tom Ellis

Lauren German,Kevin Alejandro

D.B. Woodside

Lesley-Ann Brandt

Aimee Garcia

Scarlett Estevez

Rachael Harris

Inbar Lavi

Tricia Helfer

Tom Welling

Jeremiah W. Birkett

Pej Vahdat

Michael Gladis

Lucifer 5. sezon yayınlandı! Netflix'te yayınlanan Lucifer dizisinde ne gibi değişiklik var? Lucifer yeni sezon yayın tarihi ne zaman?

LUCİFER KONUSU NEDİR?

Şeytan olarak bilinen Lucifer, cehennemin tanrılığından bıkmış, mutsuz biridir. Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hakimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip, bu şehirde Lux adında bir bar açıp artık fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi(melek) ve babası(tanrı) onu rahat bırakmaz.

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