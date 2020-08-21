Lucifer 5. sezon yayınlandı! Netflix'te yayınlanan Lucifer dizisinde ne gibi değişiklik var? Lucifer yeni sezon yayın tarihi ne zaman? 4 sezon boyunca yayınlanan ve ilgiyle izlenen Lucifer, 5. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Lucifer 5. sezon kaç bölüm? Lucifer ne zaman yayınlanacak?

Netflix, Lucifer dizisinin 5. sezon tanıtımını seyirciye sundu. 5. sezon 16. bölümden oluşacak. 21 Ağustos'ta dizinin sekiz bölümü yayınlandı. Lucifer oyuncuları kim? LUCİFER 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Sevilen dizinin 5. sezonu 21 Ağustos'ta izleyici ile buluştu. 5. sezon 16. bölümden oluşacak. 21 Ağustos'ta dizinin sekiz bölümü yayınlanacak. Sezonun ikinci kısmının ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. LUCİFER OYUNCU KADROSU Tom Ellis Lauren German,Kevin Alejandro D.B. Woodside Lesley-Ann Brandt Aimee Garcia Scarlett Estevez Rachael Harris Inbar Lavi Tricia Helfer Tom Welling Jeremiah W. Birkett Pej Vahdat Michael Gladis LUCİFER KONUSU NEDİR? Şeytan olarak bilinen Lucifer, cehennemin tanrılığından bıkmış, mutsuz biridir. Los Angeles'ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hakimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip, bu şehirde Lux adında bir bar açıp artık fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi(melek) ve babası(tanrı) onu rahat bırakmaz.